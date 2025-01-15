Бастрыкин: в РФ с марта 2022 года возбудили более 414 дел за фейки о ВС РФ

Бастрыкин отметил, что ведомство активно борется с распространением заведомо ложных сведений, связанных с действиями армии. В течение девяти месяцев 2024 года было возбуждено 111 уголовных дел по таким фактам, а всего с начала действия закона — 414 дел, из которых 220 направлены в суд в отношении 225 обвиняемых.