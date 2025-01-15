«Золотые хиты» Джо Байдена. Чем запомнился самый нелепый президент США

Джо Байден не раз путался в датах и фактах даже своей собственной биографии и истории семьи. В 2022 году в новогодней речи он внезапно заявил, что 2020-й — год больших надежд. Кроме того, он перепутал дату своей инаугурации, назвав февраль 2021 года, хотя эта дата закреплена официально и не меняется: инаугурация всегда проходит 20 января. В том же выступлении Байден неожиданно отметил, что знаком с Владимиром Путиным более 47 лет. Где именно они познакомились в 1977 году или даже ранее, когда Путин ещё служил, американский лидер не уточнил.