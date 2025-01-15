США и Армения подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Кроме того, Армения начинает переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в атомной энергетике, подчеркнул Мирзоян. В дальнейшем Ереван также хочет стать членом глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*