FT: Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа

В статье отмечается, что продолжение военной и экономической помощи Украине вкупе с санкционным давлением на экономику России дадут новой администрации США «рычаги воздействия», которые следует использовать для завершения конфликта и «установления прочного мира». Подобное развитие событий Остин и Блинкен характеризуют как «мир через силу». В противоположность ему, сокращение помощи Украине и ее «принуждение к преждевременному прекращению огня» они называют «миром через капитуляцию». По их мнению, в итоге он не приведет к завершению конфликта, а США придется потратить еще больше средств «на защиту безопасности».