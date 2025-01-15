Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московском метро могут запустить именной поезд в честь Жириновского

Также рассматривается возможность запуска именного скорого поезда.

Источник: Пресс-служба Президента России

В московском метрополитене может быть запущен именной электропоезд в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского к концу 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе партии, уточнив, что вопрос находится на стадии обсуждения.

Запуск поезда «Москва. Жириновский» планируется в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Жириновского в декабре 2025 года.

Также рассматривается возможность запуска именного скорого поезда «Россия. Жириновский» по маршруту Москва — Владивосток.

Ранее сообщалось, что российское министерство науки и высшего образования подготовило проект постановления правительства об учреждении стипендий имени основателя Либерально-демократической партии Владимира Жириновского. Стипендии предлагают назначать ежегодно с 1 сентября 2025 года.