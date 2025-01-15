В московском метро могут запустить именной поезд в честь Жириновского

В московском метрополитене может быть запущен именной электропоезд в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского к концу 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе партии, уточнив, что вопрос находится на стадии обсуждения.
Запуск поезда «Москва. Жириновский» планируется в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Жириновского в декабре 2025 года.
Также рассматривается возможность запуска именного скорого поезда «Россия. Жириновский» по маршруту Москва — Владивосток.
Ранее сообщалось, что российское министерство науки и высшего образования подготовило проект постановления правительства об учреждении стипендий имени основателя Либерально-демократической партии Владимира Жириновского. Стипендии предлагают назначать ежегодно с 1 сентября 2025 года.