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Власти Норвегии расширили список безопасных регионов Украины

Ранее в список входили только западные области Украины.

Источник: Аргументы и факты

Норвежское правительство расширило список украинских регионов, которые оно считает безопасными, что означает, что жители этих областей не будут считаться беженцами в Норвегии и не смогут получать государственную помощь.

В новый список безопасных регионов вошли 14 областей, включая Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкий, Кировоградскую, Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую.

Ранее в список входили только западные области Украины, и теперь безопасными признаны все регионы, кроме южных, восточных и Киева.

Ранее издание El País писало, что на Украине создали новое министерство для возвращения беженцев. Отмечалось, что украинские власти хотят вернуть в страну 10 миллионов человек.