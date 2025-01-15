Власти Норвегии расширили список безопасных регионов Украины

Норвежское правительство расширило список украинских регионов, которые оно считает безопасными, что означает, что жители этих областей не будут считаться беженцами в Норвегии и не смогут получать государственную помощь.
В новый список безопасных регионов вошли 14 областей, включая Черкасскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкий, Кировоградскую, Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую, Винницкую, Волынскую, Закарпатскую и Житомирскую.
Ранее в список входили только западные области Украины, и теперь безопасными признаны все регионы, кроме южных, восточных и Киева.
Ранее издание El País писало, что на Украине создали новое министерство для возвращения беженцев. Отмечалось, что украинские власти хотят вернуть в страну 10 миллионов человек.