Блинкен: движение ХАМАС почти восполнило свои потери в личном составе

«Мы давно говорили израильскому правительству, что ХАМАС нельзя победить лишь путём проведения военной кампании. Без ясной альтернативы, плана на период после конфликта и реалистичных политических перспектив для палестинцев ХАМАС или нечто столь же ужасное и опасное вернётся», — сказал он.