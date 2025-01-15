Блинкен: движение ХАМАС почти восполнило свои потери в личном составе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, движению ХАМАС удалось «практически восполнить» потери, понесённые с октября 2023 года.
«Мы давно говорили израильскому правительству, что ХАМАС нельзя победить лишь путём проведения военной кампании. Без ясной альтернативы, плана на период после конфликта и реалистичных политических перспектив для палестинцев ХАМАС или нечто столь же ужасное и опасное вернётся», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе выступления Блинкена в американской столице.
По слова главы Госдепа Соединённых Штатов, каждый раз, когда ЦАХАЛ проводит операции и «отходит», бойцы движения ХАМАС «перегруппировываются и возвращаются».
По данным американской стороны, ХАМАС набрали почти столько же новых «боевиков», сколько было потеряно.
Ранее сообщалось, что ХАМАС потребовало от израильской стороны вернуть тело главы движения Яхьи Синвара, который был убит ЦАХАЛ в секторе Газа.