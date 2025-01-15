Кирби: США заинтересованы в сильной позиции Зеленского на переговорах по Украине

Вашингтон считает, что в случае начала мирного процесса по Украине Владимир Зеленский должен выступать на переговорах с позиции силы. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.