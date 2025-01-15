На Западе забили тревогу из-за неожиданного подарка Трампа России и Китаю

«Реальность такова, что угрозы Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады — это абсолютный подарок России и Китаю», — говорится в материале.
По мнению автора, если Трамп может заявлять о стратегической необходимости «захватить» Панамский канал и Гренландию, то Россия и Китай тоже вправе защищать свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня соответственно.
«Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению Америки и ее системе альянсов. А он еще даже не на посту», — полагает автор статьи.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.