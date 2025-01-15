Три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа

В прошлом году состоялись выборы президента США. На пост главы государства претендовал действующий президент Джо Байден, но в июле он объявил о выходе из предвыборной гонки. В итоге за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования, которое прошло 5 ноября, набрал 312 голосов, а Харрис — 226.