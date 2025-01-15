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Три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа

Гостями инаугурации избранного президента США Дональда Трампа станут три американских миллиардера — руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta Марк Цукерберг.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает NBC News.

«На церемонии им будет отведено видное место, они будут сидеть на платформе вместе с другими почетными гостями, включая кандидатов в кабинет Трампа и избранных должностных лиц», — отмечает телеканал.

Перечисленные предприниматели входят в число самых богатых людей в мире: Маск занимает первое место, Безос — второе, а Цукерберг — третье.

В прошлом году состоялись выборы президента США. На пост главы государства претендовал действующий президент Джо Байден, но в июле он объявил о выходе из предвыборной гонки. В итоге за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования, которое прошло 5 ноября, набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация избранного главы государства Дональда Трампа пройдет 20 января.

Трамп Дональд