Пушков: Трамп нацелен на прекращение боевых действий между РФ и Украиной

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп нацелен на прекращение военных действий между Российской Федерацией и Украиной, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал заявление кандидата на пост шефа Пентагона Пита Хегсета, которое прозвучало на слушаниях в Конгрессе США.
«Хегсет сформулировал три общих пункта позиции будущей администрации США по Украине… Во-первых, что Трамп по-прежнему держит общий курс на прекращение конфликта», — написал Пушков в Telegram.
Кроме того, глава комиссии Совфеда по информполитике также отметил, что при Трампе США постараются обеспечить украинской стороне наилучшие условия, «насколько это возможно».
По словам Пушкова, Вашингтон не планирует «бросать» Украину, при этом республиканец и его команда «отдают себе отчёт» в динамике боевых действий и не намерены «создавать неоправданных ожиданий».
По мнению сенатора, «первичная ставка» будет сделана на дипломатию, а Пентагон будет «поддерживать» усилия спецпосланника Дональда Трампа по Украине.
«Тезис “будем помогать столько, сколько потребуется”, судя по всему, уходит в прошлое вместе с Байденом», — говорится в публикации.
Ранее Хегсет заявил, что Соединённые Штаты при Трампе будут добиваться выгоды для Киева при урегулировании конфликта на Украине.