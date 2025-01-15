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«Своих не бросаем»: Губернатор Ямала передал ружьё в зону СВО и призвал последовать своему примеру

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что передал в зону спецоперации на Украине собственное гладкоствольное ружьё. Глава региона призвал остальных гражданских стрелков и охотников сделать то же самое.

Источник: Life.ru

«На Ямале на руках сейчас более 20 тысяч единиц оружия. У многих оно простаивает дома. Давайте направим его туда, где сейчас нужнее всего», — подчеркнул чиновник в видеообращении.

Видеообращение Дмитрия Артюхова. Видео © Telegram / Дмитрий Артюхов.

Артюхов отметил, что пожертвовать оружие нашим бойцам можно в ближайшем отделении Росгвардии, где быстро оформят все необходимые документы. Далее ружья и карабины передадут пребывающим в отпусках военнослужащим, которые позже доставят их на передовую.

«Ямал своих не бросает, поможем делом и сейчас», — заключил губернатор.

А в Москве недавно открылись «Домики добра» для сбора помощи участникам СВО. Жители и гости столицы смогут поддержать военнослужащих до 28 февраля.