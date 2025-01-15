Трамп намерен ускорить поставки оружия Тайваню

«У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше $20 млрд, они уже выплатили эти средства. И нам надо напряженно работать над тем, чтобы высвободить эти [вооружения], передать им то, за что они уже заплатили, в качестве меры сдерживания [Китая]», — сказал он, комментируя во вторник ситуацию вокруг Тайваня в вашингтонском Институте мира.