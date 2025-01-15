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Трамп намерен ускорить поставки оружия Тайваню

Будущий помощник избранного президента США Майк Уолтц пояснил, что Тайвань уже передал США более $20 млрд за вооружения.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Избранный глава администрации США Дональд Трамп планирует увеличить темпы поставок американского оружия и военной техники Тайваню. Об этом сообщил будущий помощник 47-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«У нас невыполненных контрактов с ними на сумму свыше $20 млрд, они уже выплатили эти средства. И нам надо напряженно работать над тем, чтобы высвободить эти [вооружения], передать им то, за что они уже заплатили, в качестве меры сдерживания [Китая]», — сказал он, комментируя во вторник ситуацию вокруг Тайваня в вашингтонском Институте мира.