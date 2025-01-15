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«Это вымысел»: Власти Ирана заверили, что не хотят убивать Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сообщения о якобы планах исламской республики ликвидировать избранного американского лидера Дональда Трампа не соответствуют действительности и разносятся врагами Тегерана. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Источник: Life.ru

«Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии», — подчеркнул Пезешкиан.

По словам политика, Тегеран никогда не предпринимал подобных попыток и не собирается изменять своим принципам в дальнейшем.

Напомним, что в прошлом году Дональд Трамп пережил несколько покушений. 13 июля политик был ближе всего к смерти, так как выпущенная стрелком пуля прошла в считанных сантиметрах от головы республиканца и ранила ухо. Обвинения в произошедшем адресовали Ирану, но Тегеран опроверг свою причастность.