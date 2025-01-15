Al Aqsa: при израильском обстреле дома в секторе Газа погибли 13 человек

13 человек стали жертвами атаки ВС Израиля в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает Al Aqsa.
По данным телеканала, израильские военные обстреляли жилой дом. Удар нанесли самолёты ВВС Израиля. Есть раненые.
«13 человек погибли, есть пострадавшие, большинство из которых серьёзно ранены при обстреле самолётами оккупации дома на улице Аль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что палестинец по имени Махмуд потерял 17 родственников во время обстрела Газы со стороны Израиля. В частности, погиб брат-близнец мужчины.
Также стало известно, что в ходе атаки ЦАХАЛ на больницу Эль-Ауда погиб врач Махмуд Абу Нуджайла. Рассказывая о гибели врача, постоянный наблюдатель Палестины при Организации Объединённых Наций Рияд Мансур заплакал на заседании Совбеза.