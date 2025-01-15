Следователи попали на территорию резиденции Юн Сок Ёля с помощью лестниц

Следователи, пытаясь арестовать президента Республики Корея Юн Сок Ёля, преодолели баррикады из автомобилей и автобусов, используя стремянки для доступа на территорию его резиденции. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Правоохранители столкнулись с тремя линиями баррикад, и, найдя обходной путь, добрались до третьей линии, рядом с контрольно-пропускным пунктом, где начали переговоры с сотрудниками охраны относительно применения ордера на арест.
Около 23:10 по московскому времени представители полиции и антикоррупционного управления показали юристам Юн Сок Ёля ордер на арест президента. Примерно через два часа следователи смогли попасть на территорию резиденции.
И.о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок призвал правоохранительные органы и спецслужбы избегать насилия в этой ситуации. Первая попытка ареста 3 января не увенчалась успехом из-за сопротивления охраны, когда начальник службы безопасности запретил обыск в резиденции.
Ранее в резиденции президента Южной Кореи произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и военными, которые охраняют главу государства.