Путин поздравил Следственный комитет с 14-летием со дня его образования

Президент России Владимир Путин поздравил Следственный комитет РФ с 14-летием со дня его образования, подчеркнув важный вклад сотрудников в обеспечение законности и правопорядка, особенно в Донбассе и Новороссии.
В телеграмме, опубликованной на сайте ведомства, Путин отметил, что за прошедшие годы Следственный комитет зарекомендовал себя как эффективный и значимый орган в системе правоохранительных органов страны.
Глава государства акцентировал внимание на сложных и ответственных задачах, стоящих перед сотрудниками СК в контексте проведения специальной военной операции. По его словам, работники ведомства, совместно с коллегами из других структур, вносят значимый вклад в поддержание правопорядка и расследование преступлений, совершенных неонацистами против мирного населения.
«Убежден, что вы и впредь будете беречь и развивать лучшие традиции ветеранов следственных органов, достойно выполнять свой служебный долг», — отметил Путин.
Ранее Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником — Днём работника прокуратуры. Он подчеркнул, что российская прокуратура, основанная более трех веков назад, прошла через множество исторических изменений, но всегда оставалась важным элементом государственной системы.