Путин поздравил Следственный комитет с 14-летием со дня его образования

Глава государства акцентировал внимание на сложных и ответственных задачах, стоящих перед сотрудниками СК в контексте проведения специальной военной операции. По его словам, работники ведомства, совместно с коллегами из других структур, вносят значимый вклад в поддержание правопорядка и расследование преступлений, совершенных неонацистами против мирного населения.