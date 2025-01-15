Владимир Путин поздравил Следком России с 14-летием со дня образования

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что жертвами обстрелов ВСУ стали суммарно 6,5 тысячи мирных жителей, из которых 192 — дети. Следственный комитет с начала 2014 года возбудил более 6 тысяч уголовных дел, их фигурантами стали высокопоставленные чиновники, наёмники, активисты и силовики.