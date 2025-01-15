Владимир Путин поздравил Следком России с 14-летием со дня образования

«За прошедшие годы Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из значимых звеньев отечественной правоохранительной системы. Вы находитесь на переднем крае борьбы с криминалом и коррупцией, защищаете права и свободы граждан России», — говорится в телеграмме.
Президент упомянул, что работа ведомства в рамках СВО подразумевает сложные и ответственные задачи. Следователи обеспечивают законность и правопорядок в наших исторических регионах, а также расследуют преступления неонацистов против гражданских.
«Убеждён, что вы и впредь будете беречь и развивать лучшие традиции ветеранов следственных органов, достойно выполнять свой служебный долг. Желаю вам успехов», — заключил Путин.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что жертвами обстрелов ВСУ стали суммарно 6,5 тысячи мирных жителей, из которых 192 — дети. Следственный комитет с начала 2014 года возбудил более 6 тысяч уголовных дел, их фигурантами стали высокопоставленные чиновники, наёмники, активисты и силовики.