Уолц: США планируют ускорить поставки вооружений Тайваню

Соединённые Штаты намерены ускорить производство вооружений для Тайваня из-за невыполненных заказов на свыше чем 20 миллиардов долларов, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.
«У нас накопилось более 20 миллиардов долларов невыполненных заказов, за которые они заплатили, и нам следует приложить немало усилий для их выполнения, чтобы дать им то, за что они заплатили, в качестве меры сдерживания», — сказал он.
Кроме того, по словам Уолтца, республиканец планирует «продолжать укреплять» партнёрства и альянсы американской стороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Заявление прозвучало в ходе мероприятия в Вашингтоне, где Уолц выступил совместно с советником действующего американского лидера Джо Байдена Джейком Салливаном.
Напомним, в КНР неоднократно заявляли, что позиция Пекина по отстаиванию принципа «единого Китая» непоколебима. В 2024 году Китайская Народная Республика объявила о противостоянии со сторонниками «независимости Тайваня».
Ранее сообщалось, что Пекин запланировал три стратегии в отношении администрации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.