США объявили о планах нарастить поставки оружия, но не Украине

По словам Уолтца, государства уже заключили контракты на сумму свыше 20 миллиардов долларов, и эти средства поступили в Штаты. Теперь Вашингтон должен выполнить свои обязательства по сделкам.
«Нам надо напряжённо работать над тем, чтобы высвободить эти [вооружения], передать им то, за что они уже заплатили», — отметил он.
А в декабре прошлого года США приняли решение о продаже Тайваню системы военной связи за 265 миллионов долларов. Сделка будет включать в себя и всю необходимую логистическую поддержку.