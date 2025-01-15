Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«А он ещё даже не на посту»: Трамп сделал России и Китаю неожиданный подарок

Избранный президент США Дональд Трамп своими планами по расширению Штатов лишь играет на руку России и Китаю. Такое мнение выразила в своей публикации газета Financial Times.

Источник: Life.ru

Издание отмечает, что если республиканец открыто обсуждает возможность захвата Гренландии или Панамского канала, то Москва и Пекин получают дополнительный аргумент для защиты своих национальных интересов на Украине и Тайване. Подобные заявления редакция газеты называет «абсолютным подароком России и Китаю».

«Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанёс огромный ущерб глобальному положению Америки и её системе альянсов. А он ещё даже не на посту», — полагает автор статьи.

Днём ранее в Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии у Дании. Согласно последним опросам, большинство жителей крупнейшего на планете острова не против такого сценария. При этом Трамп не исключает и силового варианта решения этого вопроса.