Президент Южной Кореи решил добровольно явиться на допрос, сообщил адвокат

Следствие начало вторую попытку ареста президента в среду на рассвете. Спустя около двух с половиной часов противостояния с охраной, применив лестницы, сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию примерно в 07.30 (01.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. На третьей линии заграждений служба охраны после предупреждения со стороны следствия уже сама открыла ворота и пропустила полицию и следователей.