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Сразу три американских миллиардера займут почётные места на инаугурации Трампа

На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа ожидается присутствие сразу трёх известных миллиардеров: Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Предприниматели займут почётные места на трибуне рядом с членами будущего кабинета министров и другими высокопоставленными гостями, пишет NBC.

Источник: Life.ru

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свою признательность за возможность поучаствовать в этом событии. В своём посте на платформе X он написал, что для него это «особая честь». Возглавляющий Meta* Цукерберг в преддверии смены власти пересмотрел внутреннюю политику холдинга, адаптировав её к новой администрации. Также его компания внесла миллион долларов в фонд инаугурации, как и Amazon Безоса.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдёт 20 января 2025 года в Капитолии. Владимир Зеленский не получил приглашения на церемонию, а вот председателя КНР Си Цзиньпина республиканец счёл нужным позвать. Впрочем, вместо китайского лидера в Вашингтон отправится высокопрофильный представитель Поднебесной.

* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.