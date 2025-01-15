Австралия обеспокоилась возможной гибелью своего наёмника Дженкинса на Украине

Напомним, речь идёт о 32-летнем Оскаре Дженкинсе, которого взяли в плен на территории ДНР 24 декабря. Эксперт по международному праву из Австралийского национального университета Дональд Ротуэлл ранее отмечал, что Россия имеет право обращаться с наёмником как с военнопленным, что подразумевает в том числе его задержание на длительный срок.