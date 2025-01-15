Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове эксгумируют и перезахоронят останки более 200 советских воинов

Во Львове начали подготовку к переносу мемориального комплекса Холм Славы. В рамках работ предстоит эксгумировать и перезахоронить останки более 200 советских военнослужащих, в том числе героя СССР Николая Кузнецова. Это решение было принято местным горсоветом в связи с изменениями в планировке города, пишут украинские СМИ.

Источник: Life.ru

Перенос комплекса предполагает несколько этапов. Сначала будет демонтирован основной элемент памятника, затем специалисты проведут необходимые исследования и извлекут останки из 200 одиночных и четырёх братских могил.

Напомним, что сотрудник органов госбезопасности Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников. Звания Героя Советского Союза разведчик был удостоен посмертно в 1944 году.

А ранее украинские активисты в Одессе устроили митинг с требованием восстановить снесённый памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура была демонтирована под покровом ночи 31 декабря.