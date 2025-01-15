Во Львове эксгумируют и перезахоронят останки более 200 советских воинов

Перенос комплекса предполагает несколько этапов. Сначала будет демонтирован основной элемент памятника, затем специалисты проведут необходимые исследования и извлекут останки из 200 одиночных и четырёх братских могил.
Напомним, что сотрудник органов госбезопасности Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников. Звания Героя Советского Союза разведчик был удостоен посмертно в 1944 году.
А ранее украинские активисты в Одессе устроили митинг с требованием восстановить снесённый памятник Владимиру Высоцкому. Скульптура была демонтирована под покровом ночи 31 декабря.