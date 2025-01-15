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Пезешкиан: Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля

Президент Ирана выразил надежду на то, что конфликта между сторонами не произойдет.

Источник: Аргументы и факты

Иран не планирует развязывать войну, однако готов ответить на любые возможные атаки со стороны США и Израиля, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News.

Он подчеркнул, что «вполне естественно» реагировать на агрессию и отметил, что Иран не боится войны, хотя и не стремится к ней.

Комментируя потенциальный военный удар для остановки иранской ядерной программы, президент выразил надежду на то, что нападение на Иран не произойдет, так как это обернется «в ущерб» всем вовлеченным сторонам.

Ранее стало известно, что действующий американский лидер Джо Байден говорил о намерениях ударить по иранским ядерным объектам со своей командой. При этом Байден «не принял никакого финального решения данному вопросу».