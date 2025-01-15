Появились кадры задержания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Видео с места задержания южнокорейского лидера Юн Сок Ёля появились в Сети, в частности, кадры обнародовал Telegram-канал SHOT.
«Политик вывезен из своей резиденции в сопровождении конвоя. Впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстранённого, но действующего президента страны», — говорится в публикации.
Напомним, следователи попали на территорию резиденции Юн Сок Ёля с помощью лестниц и арестовали президента Южной Кореи.
Правоохранители прибыли в резиденцию политика уже в третий раз. До этого южнокорейский президент прятался, не выходя на улицу.
Ранее Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее. После этого его временно отстранили от власти. Политик несколько раз проигнорировал требования явиться на допрос и суд выдал ордер на его арест.