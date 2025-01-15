В Хабаровске назначен новый директор краевого филиала президентской академии

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Александром Ефремовым, который представил главе региона нового директора Дальневосточного филиала президентской академии (РАНХиГС). Назначение на эту должность 13 января 2025 года получил Евгений Меркулов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Данный институт настоящая кузница кадров, которая занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов, востребованных как в правительстве края, так и в органах федеральной власти, — сказал Дмитрий Демешин.
Евгений Меркулов, который занял эту должность, имеет большой опыт работы в сфере образования и государственного управления. Он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кроме того, он получил диплом Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития Российской Федерации по направлению «Менеджмент».
Новый руководитель ДВИУ — РАНХиГС работал на различных должностях в правительстве Камчатского края и руководил кафедрой в филиале Дальневосточного федерального университета в Петропавловске-Камчатском. В последнее время он занимал должность исполняющего обязанности ректора Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
Дмитрий Демешин отметил, что одной из ключевых задач, поставленных президентом России, является реализация региональных программ обучения для участников и ветеранов СВО. Хабаровский край уже активно работает над расширением возможностей профессиональной подготовки и карьерного роста для ветеранов и действующих участников СВО. В рамках этой работы запускается программа «Герои Vостока».
Дальневосточный институт управления станет ключевым партнёром в реализации этой программы. Евгений Меркулов подчеркнул, что сейчас начнётся новый этап в развитии Дальневосточного филиала РАНХиГС. Уже определены первые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы филиал стал ведущим базовым вузом в подготовке кадров для системы государственного и муниципального управления. Это также поможет решить новые задачи, стоящие перед регионом, включая подготовку кадров в рамках программ «Время героев» и «Герои Vостока».
В настоящее время около 600 студентов получают среднее профессиональное образование на базе президентской академии в Хабаровске. Более 2000 студентов обучаются по 17 программам высшего образования. Также в вузе есть возможность пройти обучение по трем направлениям подготовки в аспирантуре.
Каждый год Дальневосточный институт управления выпускает около 350 специалистов со средним профессиональным и высшим образованием. Более 200 государственных и муниципальных служащих проходят обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.