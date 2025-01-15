В Хабаровске назначен новый директор краевого филиала президентской академии

Дальневосточный институт управления станет ключевым партнёром в реализации этой программы. Евгений Меркулов подчеркнул, что сейчас начнётся новый этап в развитии Дальневосточного филиала РАНХиГС. Уже определены первые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы филиал стал ведущим базовым вузом в подготовке кадров для системы государственного и муниципального управления. Это также поможет решить новые задачи, стоящие перед регионом, включая подготовку кадров в рамках программ «Время героев» и «Герои Vостока».