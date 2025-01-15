Politico оценила перспективы Рубио на посту главы Госдепа

Издание пишет, что в отличие от многих кандидатов, выдвинутых избранным президентом США Дональдом Трампом, Рубио является фаворитом с точки зрения утверждения Сенатом, так как он уже заручился поддержкой некоторых демократов. Однако ему повезет, если он продержится в Госдепартаменте в течение года, утверждает газета. Как пишет автор статьи, во время беседы с бывшими и действующими американскими и иностранными официальными лицами даже те люди, кто хотел бы, чтобы Рубио преуспел, говорили, что он может продержаться максимум два года. При этом часть источников утверждала, что меньше года.