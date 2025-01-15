Politico оценила перспективы Рубио на посту главы Госдепа

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио вряд ли продержится на своей должности длительный период времени. Как утверждает газета Politicо со ссылкой на источники, Рубио сохранит свой пост в течение одного-двух лет.
Издание пишет, что в отличие от многих кандидатов, выдвинутых избранным президентом США Дональдом Трампом, Рубио является фаворитом с точки зрения утверждения Сенатом, так как он уже заручился поддержкой некоторых демократов. Однако ему повезет, если он продержится в Госдепартаменте в течение года, утверждает газета. Как пишет автор статьи, во время беседы с бывшими и действующими американскими и иностранными официальными лицами даже те люди, кто хотел бы, чтобы Рубио преуспел, говорили, что он может продержаться максимум два года. При этом часть источников утверждала, что меньше года.
«Рубио окажется в довольно затруднительном положении и будет чувствовать себя оказавшимся в стороне и разочарованным», — пишет автор со ссылкой на иностранного дипломата. «Если он будет проявлять грубость или жаловаться, унижение только усилится и тогда его уволят. Если он смирится, примет унижение и будет улыбаться сквозь стиснутые зубы, то выживет до тех пор, пока кто-то другой не начнет шептать Трампу на ухо и претендовать на его место», — цитирует издание слова источника.
В публикации отмечается, что при появлении информации о выборе Трампа в пользу Рубио сторонники движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») поспешили заявить, что это еще не решенный вопрос. Как утверждается в статье, с того момента «пространство Рубио сузилось еще сильнее». В материале говорится, что избранный президент назначил множество специальных посланников, чья работа, похоже, пересекается с должностями в Госдепартаменте, что «создает конкуренцию».
В публикации также сказано, что есть и другие факторы, которые «играют против Рубио». Как пишет автор, кандидат на пост госсекретаря и избранный президент были «непримиримыми соперниками» во время президентской гонки 2016 года. Как пишет Politicо, несмотря на то, что они давно помирились, и Рубио с тех пор в большей степени придерживается позиции Трампа, шансы того, что они будут расходиться во взглядах на политику, остаются высокими.