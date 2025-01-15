«Приглашаем представителей Вьетнама на Петербургский международный экономический форум летом, на Восточный экономический форум — осенью во Владивостоке. Это такие точки притяжения для деловых сообществ. Уверен, что нашим вьетнамским друзьям будет интересно принять участие в этих мероприятиях и расширить свои бизнес-контакты», — сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.
Мишустин пригласил представителей Вьетнама на ПМЭФ и ВЭФ
ХАНОЙ, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил представителей бизнеса Вьетнама принять участие в работе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке.