Мишустин пригласил представителей Вьетнама на ПМЭФ и ВЭФ

«Приглашаем представителей Вьетнама на Петербургский международный экономический форум летом, на Восточный экономический форум — осенью во Владивостоке. Это такие точки притяжения для деловых сообществ. Уверен, что нашим вьетнамским друзьям будет интересно принять участие в этих мероприятиях и расширить свои бизнес-контакты», — сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.