Приморью не урежут представительство в Госдуме

Действующая схема одномандатных избирательных округов на выборах в Государственную Думу РФ была утверждена в 2015 году. Согласно действующему законодательству, схема округов утверждается на 10 лет. По окончании этого срока разрабатывается новая схема, исходя из численности избирателей субъектов РФ. Общая численность депутатов Госдумы — 450 человек. Сейчас 225 депутатов избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным избирательным округам, которые образуются на основе «единой нормы представительства избирателей» с допустимым отклонением от нее не более чем на 10%.