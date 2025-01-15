Приморью не урежут представительство в Госдуме

Приморский край на очередных выборах в Госдуму, которые по плану должны пройти в сентябре 2026 года, вероятнее всего, останется при своих трех одномандатных округах. Это следует из предварительных расчетов Центризбиркома (ЦИК), который готовит новую схему округов. Из дальневосточных субъектов в результате «перенарезки» потери в представительстве может понести Забайкальский край, сообщает ИА PrimaMedia.
Действующая схема одномандатных избирательных округов на выборах в Государственную Думу РФ была утверждена в 2015 году. Согласно действующему законодательству, схема округов утверждается на 10 лет. По окончании этого срока разрабатывается новая схема, исходя из численности избирателей субъектов РФ. Общая численность депутатов Госдумы — 450 человек. Сейчас 225 депутатов избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным избирательным округам, которые образуются на основе «единой нормы представительства избирателей» с допустимым отклонением от нее не более чем на 10%.
В декабре секретарь комиссии Наталья Бударина заявила на заседании, что ЦИК рассмотрит новую схему округов уже в апреле. До середины августа 2025 года Центризбирком должен представить ее Госдуме.
На протяжении осени обсуждался вопрос, в каких регионах сократится количество одномандатников, а какие, наоборот, получат дополнительное представительство в Госдуме из-за изменения численности населения. Как писали «Ведомости» (18+) со ссылкой на близких к АП источников, прикидывать схему тогда начали сотрудничающие со Старой площадью политтехнологи. Подсчеты делали и депутаты, поскольку им нужно понять, можно ли рассчитывать на переизбрание от тех субъектов Федерации, которые они сейчас представляют.
Предварительные подсчеты на октябрь 2024 года показывали, что 11 регионов могут «лишиться» по одному одномандатнику. На текущий момент, по данным «Коммерсанта» (18+), в предварительных расчетах ЦИК РФ, с которыми ознакомилось издание, речь идет о 12-ти регионах.
Несмотря на отток населения с территории Дальнего Востока, он оказался не настолько критичным, чтобы существенно пересматривать количественное представительство регионов в нижней палате федерального парламента.
К примеру, в Приморском крае, согласно данным Крайизбиркома, за 10 лет численность избирателей сократилась на 5,5% или 82,3 тысячи человек: с 1 490 983 на 1 июля 2015 года до 1 408 725 на эту же дату в 2024 году. На очередных выборах Приморье, исходя из представленных в СМИ представительных расчетов ЦИК РФ, останется при своих трех округах.
По действующей схеме в регионе образовано три одномандатных округа. Самый большой по численности — Владивостокский округ № 62. Он включает Ленинский, Первомайский, Фрунзенский районы Владивостока, Уссурийский городской округ (ГО), Надеждинский район, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хасанский мунокруга. Артемовский округ № 63 включает Первореченский и Советский районы Владивостока, Артемовский ГО, Большой Камень, Спасск-Дальний, ЗАТО Фокино, Михайловский, Хорольский, Черниговский, Шкотовский мунокруга и Спасский район. И третий — Арсеньевский округ № 64 (Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Анучинский, Кавалеровский, Красноармейский, Лазовский, Ольгинский, Партизанский, Пожарский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский мунокруга, а также Дальнереченский и Кировский районы). Представляют их в текущем созыве Госдумы единороссы Александр Щербаков, Владимир Новиков и Виктория Николаева соответственно.
Но в одном субъекте ДФО изменение численности избирателей повлечет за собой уменьшение представительства. В предварительный список ЦИК РФ попал Забайкальский край. По действующей схеме регион имеет двух депутатов-одномандатников в Госдуме. Предполагается, что в Забайкалье на следующих выборах в Госдуму будет один одномандатный округ.
Помимо Забайкалья в списке на сокращение — Алтайский край, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ростовская, Свердловская, Саратовская, Смоленская, Томская и Тамбовская области. Однако окончательное решение пока не принято, многое будет зависеть от данных о численности избирателей, которые губернаторы должны представить в ЦИК до 20 января.
При этом некоторые российские регионы окажутся «в плюсе» в связи с «прибытием» избирателей. Это Краснодарский край, Московская область и Чечня (у них может прибавиться по одному одномандатнику — за счет роста численности избирателей). Также ДНР может получить с учетом официального числа избирателей четыре одномандатных округа, ЛНР — три округа, а Запорожская и Херсонская области — по одному.
Конфигурация самих округов, главное нововведение 2015 года, в новой схеме сохранится, уверен собеседник «Коммерсанта», близкий к ЦИКу. Речь идет о «лепестковой нарезке», когда границы мажоритарных округов проложены таким образом, чтобы в одном округе голосовали и сельские, и городские избиратели. Подробно о ней ИА PrimaMedia писало ранее (см. материал «Владивостоку прописали лояльность на выборах в Госдуму»).