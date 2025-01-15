В Хабаровском крае приступили к реализации нового нацпроекта «Молодежь и дети»

«В 2025 году в России запущен новый национальный проект “Молодежь и дети”, и я рад, что у нас с вами есть возможность обсудить те посылы, которые вы нам, регионам, будете давать, а мы будем проводить их в жизнь: формировать сознание нашей молодежи, ее отношение к реальным делам, к задачам государства», — обратился к присутствующим Дмитрий Демешин.
Участники встречи также обсудили работу круглогодичного молодежного образовательного центра «Амур» и деятельность регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Хабаровского края. Гости поблагодарили краевой комитет по молодежной политике и его руководителя Амалию Шихалеву «за крутые идеи и большой вклад в развитие молодежи региона».
Отметим, в этом году в Хабаровске начнется обустройство молодежного комплекса имени Гондатти. Кроме того, решением губернатора «Движению Первых» выделено помещение для создания офиса регионального отделения в самом центре Хабаровска, а также в досуговом центре.