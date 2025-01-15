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В МИД заявили, что не получали сигналов от ФРГ по «Северному потоку»

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва не получала сигналов о готовности ФРГ запустить поставки газа по сохранившейся ветке «Северного потока» после остановки транзита газа европейским потребителям через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Источник: © РИА Новости

«На данный момент мы не получаем сигналов о готовности руководства европейских партнеров и, в первую очередь, германских к возобновлению закупок через “Северный поток”. Как представляется, многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, на котором основывалось благополучие европейской экономики, принесено в жертву раскручиваемой доминирующими на Западе идеологическими силами оголтелой русофобской кампании по нанесению “стратегического поражения” нашей стране» , — сказал он в интервью агентству.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке «Северного потока 2», заявил, что возможность транзита газа сохранилась, но немецкая сторона этого не хочет.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газпром» 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.