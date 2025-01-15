Свердловский губернатор встретился с екатеринбургским митрополитом

Евгений Куйвашев поздравил митрополита с прошедшим Рождеством и поблагодарил за многолетнее сотрудничество в укреплении духовно-нравственных основ общества. Встреча прошла 14 января в резиденции главы региона.
«Хочу лично поздравить и поблагодарить всю Екатеринбургскую митрополию за взаимодействие с нашими институтами власти — муниципальной, региональной, с нашими общественными организациями. Вы делом и словом помогаете людям в то время, когда они особенно нуждаются в поддержке», — сказал Евгений Куйвашев.
Отметим, что ранее митрополит заявлял, что уральцы могут столкнуться с угрозой утраты духовных ценностей. Он также критиковал тенденцию умалять роль религии в обществе, когда на изображениях храмов или государственной символике затирают кресты.