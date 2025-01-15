Свердловский губернатор встретился с екатеринбургским митрополитом

«Хочу лично поздравить и поблагодарить всю Екатеринбургскую митрополию за взаимодействие с нашими институтами власти — муниципальной, региональной, с нашими общественными организациями. Вы делом и словом помогаете людям в то время, когда они особенно нуждаются в поддержке», — сказал Евгений Куйвашев.