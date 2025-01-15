Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловский губернатор встретился с екатеринбургским митрополитом

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: ДИП

Евгений Куйвашев поздравил митрополита с прошедшим Рождеством и поблагодарил за многолетнее сотрудничество в укреплении духовно-нравственных основ общества. Встреча прошла 14 января в резиденции главы региона.

«Хочу лично поздравить и поблагодарить всю Екатеринбургскую митрополию за взаимодействие с нашими институтами власти — муниципальной, региональной, с нашими общественными организациями. Вы делом и словом помогаете людям в то время, когда они особенно нуждаются в поддержке», — сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, что ранее митрополит заявлял, что уральцы могут столкнуться с угрозой утраты духовных ценностей. Он также критиковал тенденцию умалять роль религии в обществе, когда на изображениях храмов или государственной символике затирают кресты.