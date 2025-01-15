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Юрий Слюсарь освободил от должности руководителя Комитета по охране ОКН

Иван Грунский занимал пост руководителя комитета с 2018 года.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности руководителя Комитета по охране ОКН Ивана Грунского. Об этом сообщает пресс-служба главы донского региона.

— Он освобожден от должности председателя комитета по охране объектов культурного наследия области в связи с истечением срока служебного контракта и увольнением его с государственной службы 29 января 2025 года, — говорится в сообщении.

Иван Грунский занимал пост руководителя комитета с 2018 года. Функцией данного ведомства является осуществление деятельности по охране, использованию и поляризации исторических и культурных памятников. Организация также контролирует состояние и содержание объектов культурного наследия. До назначения нового руководителя ведомства обязанности руководителя с 30 января будут временно переданы зампредседателю начальника отдела охраны объектов культурного наследия региона Ирине Коробовой.