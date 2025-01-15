Юрий Слюсарь освободил от должности руководителя Комитета по охране ОКН

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности руководителя Комитета по охране ОКН Ивана Грунского. Об этом сообщает пресс-служба главы донского региона.
— Он освобожден от должности председателя комитета по охране объектов культурного наследия области в связи с истечением срока служебного контракта и увольнением его с государственной службы 29 января 2025 года, — говорится в сообщении.
Иван Грунский занимал пост руководителя комитета с 2018 года. Функцией данного ведомства является осуществление деятельности по охране, использованию и поляризации исторических и культурных памятников. Организация также контролирует состояние и содержание объектов культурного наследия. До назначения нового руководителя ведомства обязанности руководителя с 30 января будут временно переданы зампредседателю начальника отдела охраны объектов культурного наследия региона Ирине Коробовой.