С кем встретился Мирзиёев в Абу-Даби

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках деловой программы пребывания в Абу-Даби (ОАЭ) провел ряд встреч, в том числе с министром искусственного интеллекта Объединенных Арабских Эмиратов Омаром бин Султаном аль-Олама. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
К диалогу также пригласили глав компаний Presight Томаса Прамотедама, AIQ Магжана Кенесбая, Khazna Хассана аль-Накби и президента Университета искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида Эрика Синга.
Эти компании входят в число ведущих лидеров в области анализа больших данных и искусственного интеллекта, а университет является первым в мире вузом, специализирующимся на исследованиях в сфере ИИ.
Речь шла о расширении стратегического партнерства с эмиратскими компаниями, направленного на развитие передовых технологий и их успешное внедрение в различные отрасли.
«Достигнуты договоренности по расширению сотрудничества в разработке генеративного искусственного интеллекта, включая применение “больших языковых моделей” в энергетике, созданию крупного центра обработки данных в Ташкенте».
Особое внимание уделили активизации обменов с Университетом искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида. Глава Узбекистана предложил запустить программу обучения студентов и принять «дорожную карту» для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере.
Стороны обсудили планы по совместному запуску научно-исследовательских лабораторий, созданию технологических кластеров и внедрению инновационных решений для бесконтактных платежных операций.
Также Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией ведущих компаний Объединенных Арабских Эмиратов (AD Ports Group, Tadweer, Plenary и DUCAB) во главе с министром инвестиций ОАЭ, главным исполнительным директором холдинга ADQ Мухаммадом Хасаном аль-Сувайди.
Данные компании входят в число мировых лидеров в своих отраслях с совокупными активами, превышающими $200 млрд.
«Обозначены дальнейшие шаги по расширению взаимовыгодного сотрудничества с каждой компанией. Речь идет о совместных проектах в сферах инфраструктурного развития, градостроительства, энергетики, транспорта и логистики, горной промышленности, электротехники, коммунального хозяйства и других».
Стороны договорились ускорить реализацию проектов по внедрению инновационных технологий, освоению месторождений редкоземельных металлов, развитию региональных железнодорожных путей и созданию «сухих» портов, производству кабельной продукции, продвижению проектов ГЧП в области образования и медицины.
Кроме того, по итогам встречи согласовали принятие «дорожной карты» по всем направлениям практического сотрудничества.
Еще одним пунктом в деловой программе визита президента Узбекистана стала встреча с делегацией ОАЭ во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем Мухаммадом аль-Мазруи.
В ней также участвовали руководители компаний Masdar, TAQA, TAQA Water Solutions и Etihad Water & Electricity.
Все эти компании являются ведущими в мире производителями и операторами в области энергоснабжения, водообеспечения и управления очистными системами.
Речь шла о перспективах реализации инвестпроектов в Узбекистане, прежде всего в сфере «зеленой» энергетики, модернизации сетей коммунального обслуживания и улучшения питьевого водоснабжения.
Глава республики отметил, что стратегическое взаимодействие в энергетической сфере выступает локомотивом двустороннего сотрудничества.
В этом направлении совместно запущено 5 проектов стоимостью $1,5 млрд. В декабре в Навоийской области ввели в строй ветряную станцию мощностью 500 мегаватт, в активной фазе строительство ряда других объектов.
«Президент Узбекистана поддержал планы компаний по расширению мощностей действующих теплоэлектростанций, модернизации низковольтных электросетей, ускорению строительства новых ГЭС, систем хранения электроэнергии, крупных солнечных и ветровых станций в регионах нашей страны».
Отмечены и широкие возможности для развития сетей водоснабжения и создания новых очистных сооружений на принципах государственного-частного партнерства.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев принял глав компаний AMEA Power, М42 и IFFCO Group.
Первая из них — быстрорастущая компания в сфере возобновляемой энергетики. Имеет портфель проектов общей мощностью более 6 гигаватт в 20 странах. Вторая — одна из ведущих компаний в сфере медицинских услуг с использованием инновационных технологий. Третья управляет более 100 брендами в продовольственной сфере.
Говорили о продвижении совместных проектов и наращивании инновационного сотрудничества в сфере энергетики, инноваций, здравоохранения и пищевой промышленности.
Глава Узбекистана отметил динамичное развитие партнерства с компанией AMEA Power.
«Особое внимание уделено ускорению реализации проектов по строительству ветровых электростанций, систем хранения энергии, созданию высокотехнологичных производств в нефтехимии», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава республики заинтересованность в укреплении взаимовыгодного партнерства с компанией М42 в области геномики, с IFFCO Group — в производстве ингредиентов для пищевой промышленности и бытовой химии.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна