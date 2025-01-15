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Мажилисмен Асылбек Нуралин поклялся служить народу Казахстана

На пленарном заседании мажилиса избранный депутат Асылбек Нуралин принес присягу верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: пресс-служба мажилиса парламента Казахстана

Асылбек Нуралин представляет фракцию Народной партии Казахстана. Он зарегистрирован в качестве мажилисмена вместо утратившей полномочия Гаухар Танашевой. Сегодня депутат принял присягу.

«Я, Асылбек Жамашулы Нуралин, клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», — зачитал он.

Асылбек Нуралин избран в состав комитета по социально-культурному развитию.