Мажилисмен Асылбек Нуралин поклялся служить народу Казахстана

«Я, Асылбек Жамашулы Нуралин, клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», — зачитал он.