Мажилисмен Асылбек Нуралин поклялся служить народу Казахстана

Асылбек Нуралин представляет фракцию Народной партии Казахстана. Он зарегистрирован в качестве мажилисмена вместо утратившей полномочия Гаухар Танашевой. Сегодня депутат принял присягу.
«Я, Асылбек Жамашулы Нуралин, клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», — зачитал он.
Асылбек Нуралин избран в состав комитета по социально-культурному развитию.