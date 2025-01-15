Губернатор Хабаровского края проводил атамана Уссурийского войска на СВО

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с атаманом Уссурийского казачьего войска Александром Агибаловым перед его отправлением добровольцем на специальную военную операцию, сообщает телеграм-канал Демешин.
Глава региона выразил искреннюю поддержку и подчеркнул уважение к смелому решению атамана.
«Казаки всегда служили Родине и показывали настоящий патриотизм, — отметил Дмитрий Демешин. — Александр Александрович — человек с сильным духом и верой в свою миссию. Его поступок заслуживает искреннего уважения. Он отправляется туда, где сейчас уже служат 1200 казаков нашего войска, защищая Отечество».
Александр Агибалов занимает значимое место в общественной и военной жизни региона. Он входит в Совет при Президенте России по делам казачества и с 2023 года был советником губернатора Хабаровского края.
«Мы ждём всех наших ребят домой с Победой, — сказал губернатор. — А пока они там, мы сделаем всё, чтобы их семьи чувствовали нашу поддержку, а фронт получал всё необходимое. Это наш долг перед теми, кто сегодня защищает нас».
Для дальневосточных казаков, находящихся в зоне боевых действий, губернатор также передал добрые напутствия, пожелав им сил и скорейшего возвращения домой.