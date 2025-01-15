Губернатор Хабаровского края проводил атамана Уссурийского войска на СВО

«Мы ждём всех наших ребят домой с Победой, — сказал губернатор. — А пока они там, мы сделаем всё, чтобы их семьи чувствовали нашу поддержку, а фронт получал всё необходимое. Это наш долг перед теми, кто сегодня защищает нас».