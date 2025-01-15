Евросоюз может ввести санкции против СПГ и алюминия из России. Военная операция, день 1057-й

Взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге. Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника над Белгородской и Тамбовской областями. Агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские СПГ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций. В Вашингтоне не должны диктовать Украине, на каких условиях им стоит проводить переговоры с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Газета.Ru» ведет хронику событий.