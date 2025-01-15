Евросоюз может ввести санкции против СПГ и алюминия из России. Военная операция, день 1057-й

8:36 Взрывы произошли в Черкассах, сообщил украинский телеканал «Дом».
8:29 В подконтрольных ВСУ районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Федоров.
8:24 США не должны диктовать Украине, на каких условиях им стоит проводить переговоры с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times.
8:21 Избранный президент США Дональд Трамп больше не упоминает планы завершить конфликт на Украине за 24 часа. На это обратила внимание британская газета Financial Times.
Один из источников издания связал это с тем, что переходная команда республиканца «буквально одержима идеей силы и хочет выглядеть сильной», поэтому вынуждена пересматривать подход к украинскому конфликту. Кроме этого, в материале сказано, что сейчас Трамп и его советники обсуждают продолжение поддержки Киева преимущественно через европейских союзников.
8:15 Взрывы прогремели в Кривом Роге, сообщает телеканал «Эспрессо».
8:12 Серия взрывов произошла в Харькове, сообщает агентство «РБК-Украина».
8:10.
8:07 Bloomberg сообщает, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на российские СПГ и алюминий в рамках 16-го пакета санкций.
8:04 Средства ПВО за ночь сбили три украинских дрона над Белгородской и Тамбовской областями, сообщили в Минобороны.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1057-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.