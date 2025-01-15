МИД Ирана отверг создание военного союза с Россией

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который будет подписан во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, не предусматривает формирования военного союза, заявил глава МИД республики Аббас Арагчи, его слова приводит KhabarOnline.