Власти Львова решили эксгумировать останки советского разведчика Кузнецова

Комплекс должны перенести на городское Голосковское кладбище. Сначала планируется перенос памятника, после должны изучить и эксгумировать останки советских солдат. Среди них 200 одиночных могил, четыре братские, две — героев Советского Союза, а также могила Кузнецова.
Николай Кузнецов — советский разведчик, в годы Великой Отечественной войны работал на оккупированной территории Украины под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Погиб в марте 1944 года, его прах захоронили на «Холме Славы» во Львове в июле 1960 года.
Российские власти с 2000 года неоднократно просили передать его останки на родину, в 2008 году племянница Кузнецова подала соответствующий иск в украинский суд. Он дважды принимал решения ее пользу, но власти Львова их не выполняли.