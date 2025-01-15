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Власти Львова решили эксгумировать останки советского разведчика Кузнецова

Исполнительный комитет городского совета Львова разрешил перенос мемориального комплекса «Холм Славы». Это решение предусматривает эксгумацию останков советских воинов, в том числе разведчика Николая Кузнецова, и их перезахоронение, сообщило украинское издание Zaxid.net.

Источник: РИА "Новости"

Комплекс должны перенести на городское Голосковское кладбище. Сначала планируется перенос памятника, после должны изучить и эксгумировать останки советских солдат. Среди них 200 одиночных могил, четыре братские, две — героев Советского Союза, а также могила Кузнецова.

Николай Кузнецов — советский разведчик, в годы Великой Отечественной войны работал на оккупированной территории Украины под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Погиб в марте 1944 года, его прах захоронили на «Холме Славы» во Львове в июле 1960 года.

Российские власти с 2000 года неоднократно просили передать его останки на родину, в 2008 году племянница Кузнецова подала соответствующий иск в украинский суд. Он дважды принимал решения ее пользу, но власти Львова их не выполняли.