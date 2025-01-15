Когда стартует Эстафета Победы, маршрут которой пройдет через Ташкент

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Эстафета Победы, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, стартует 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
«2 февраля 2025 года начнет свой путь международная военно-патриотическая акция — Эстафета Победы вдоль внешних границ государств-участников СНГ, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге наших предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества», — говорится в сообщении.
Акция станет одним из ярких и ключевых подтверждений позиции, озвученной главами государств-участников СНГ в обращении в связи с 80-летием Великой Победы, отметили в пресс-службе.
«Эстафета Победы — 2025» традиционно стартует в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам, а завершится 28 мая в Москве.
В каждом населенном пункте, через который она пройдет, организуют торжественные патриотические мероприятия, в которых вместе с действующими пограничниками и молодежью примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти и населения.
Эстафета Победы — один из способов не только почтить память погибших героев, но и напомнить мировому сообществу о закончившейся 80 лет назад страшной войне, об огромном вкладе в Победу советского народа и угрозах возникновения фашизма.
«Эстафета Победы пронизана символизмом, отсылающим нас к подвигам героев Великой Отечественной войны. Неслучайно ее старт назначен на 2 февраля — день окончания переломного сражения — Сталинградской битвы», — говорится в сообщении.
Данная акция стала символом памяти поколений народов Содружества, подчеркнули в пресс-службе.