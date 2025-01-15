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Беспрозванных признал отчеты о здравоохранении несостоятельными

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных признал отчеты о здравоохранении несостоятельными: «Уже не раз убеждался, что отчёты по здравоохранению не отражают реальной картины, с которой сталкиваются жители», — сказал он, добавив, что уже побывал в ЦГКБ и в поликлинике на Университетской улице.

Источник: Янтарный край

Реляции чиновников не отражают реальной ситуации для пациентов — именно с целью выяснить реальное положение дел, Беспрозванных и отправлялся в медучреждения Калининграда. По словам губернатора, правительство региона займётся обновлением плана маршрутизации — с тем, чтобы каждый житель понимал, где он прикреплён и куда ему идти.

Также планируется помощь поликлинике № 2 с ремонтом фасада и наращивание темпов преобразований. Потребность в узких специалистах и среднем медперсонале является системным вопросом для региона, и ряд решений, включая обучение на востоке области, рассматривается как один из вариантов решения проблемы дефицита врачей. В рамках федерального проекта «Медицинские кадры» поставлена цель снизить дефицит врачей до 2030 года.