Беспрозванных признал отчеты о здравоохранении несостоятельными

Реляции чиновников не отражают реальной ситуации для пациентов — именно с целью выяснить реальное положение дел, Беспрозванных и отправлялся в медучреждения Калининграда. По словам губернатора, правительство региона займётся обновлением плана маршрутизации — с тем, чтобы каждый житель понимал, где он прикреплён и куда ему идти.
Также планируется помощь поликлинике № 2 с ремонтом фасада и наращивание темпов преобразований. Потребность в узких специалистах и среднем медперсонале является системным вопросом для региона, и ряд решений, включая обучение на востоке области, рассматривается как один из вариантов решения проблемы дефицита врачей. В рамках федерального проекта «Медицинские кадры» поставлена цель снизить дефицит врачей до 2030 года.