Беспрозванных признал отчеты о здравоохранении несостоятельными

Реляции чиновников не отражают реальной ситуации для пациентов — именно с целью выяснить реальное положение дел, Беспрозванных и отправлялся в медучреждения Калининграда. По словам губернатора, правительство региона займётся обновлением плана маршрутизации — с тем, чтобы каждый житель понимал, где он прикреплён и куда ему идти.