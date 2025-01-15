Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена

Ранее Байден выступил в госдепартаменте с заключительной речью по вопросам внешней политики. Помимо прочего, он заявил, что США сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, пообещал, что Китай по экономическим показателям никогда не обгонит Соединенные Штаты. Он также заявил, что Вашингтон и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву.
«Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она сравнила речь Байдена с пресс-конференцией по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году главы МИД РФ Сергея Лаврова и отметила разность подходов во внешней политике.
«Позиция России о том, как сделать лучше, как вместе преодолеть. Какие опции есть для того, чтобы сеять не плохое, злое и разрушительное, а доброе, созидательное, человечное», — добавила Захарова.