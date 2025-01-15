Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена

Ранее Байден выступил в госдепартаменте с заключительной речью по вопросам внешней политики. Помимо прочего, он заявил, что США сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, пообещал, что Китай по экономическим показателям никогда не обгонит Соединенные Штаты. Он также заявил, что Вашингтон и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву.