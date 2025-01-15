NBC сообщил о планах Трампа посетить охваченную пожарами Калифорнию

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). Как сообщал CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек. По последним данным на 13 января, число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24.