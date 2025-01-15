Вячеслав Федорищев поздравил самарских следователей с профессиональным праздником

«Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу по защите прав наших граждан, в том числе участников специальной военной операции и их семей, решаете многие другие задачи государственной и большой общественной значимости. Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет играть ключевую роль в борьбе с преступностью и теневой экономикой, противодействии коррупции, соблюдении требований закона в области налоговых и трудовых отношений», — добавил он.