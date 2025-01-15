Главные новости 15 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 января 2025 года.
Трамп планирует увеличить поставки вооружения Тайваню
Избранный президент США Дональд Трамп намерен нарастить темпы поставки оружия и техники Тайваню. Власти острова заключили контракты на сумму свыше $20 млрд, перечислили средства, а Вашингтон затягивает с выполнением обязательств по поставкам вооружения.
Армения и США заключили договор о стратегическом партнерстве
В Вашингтоне состоялась церемония заключения договора о стратегическом партнерстве Армении и США. Хартию подписали глава МИД республики Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Договор предусматривает сотрудничество стран в сферах безопасности, обороны, экономики.
По обвинению в мятеже в Южной Корее арестовали президента
Действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали следователи. Глава государства обвиняется в мятеже после ввода военного положения в стране. Юн Сок Ёля увезли из резиденции в Управление по расследованию коррупции в сопровождении конвоя.
Салливан заявил, что США не могут диктовать Украине условия по переговорам
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не вправе влиять на позицию Украины по вопросам переговоров с РФ, несмотря на оказываемую военную помощь. Представитель Белого дома объяснил, что вмешательство США «разрушит единство».
Запрет на импорт алюминия из РФ планируют ввести в ЕС
Евросоюз может включить ограничения на поставки российского алюминия в готовящийся 16-й пакет санкций в отношении РФ. Также в ЕС намерены отказаться от сжиженного природного газа из России. Сроки и масштаб ограничений пока не определены.