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Главные новости 15 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 января 2025 года.

Трамп планирует увеличить поставки вооружения Тайваню

Источник: AP 2024

Избранный президент США Дональд Трамп намерен нарастить темпы поставки оружия и техники Тайваню. Власти острова заключили контракты на сумму свыше $20 млрд, перечислили средства, а Вашингтон затягивает с выполнением обязательств по поставкам вооружения.

Армения и США заключили договор о стратегическом партнерстве

Источник: Reuters

В Вашингтоне состоялась церемония заключения договора о стратегическом партнерстве Армении и США. Хартию подписали глава МИД республики Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Договор предусматривает сотрудничество стран в сферах безопасности, обороны, экономики.

По обвинению в мятеже в Южной Корее арестовали президента

Источник: Reuters

Действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали следователи. Глава государства обвиняется в мятеже после ввода военного положения в стране. Юн Сок Ёля увезли из резиденции в Управление по расследованию коррупции в сопровождении конвоя.

Салливан заявил, что США не могут диктовать Украине условия по переговорам

Источник: AP 2024

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не вправе влиять на позицию Украины по вопросам переговоров с РФ, несмотря на оказываемую военную помощь. Представитель Белого дома объяснил, что вмешательство США «разрушит единство».

Запрет на импорт алюминия из РФ планируют ввести в ЕС

Источник: Reuters

Евросоюз может включить ограничения на поставки российского алюминия в готовящийся 16-й пакет санкций в отношении РФ. Также в ЕС намерены отказаться от сжиженного природного газа из России. Сроки и масштаб ограничений пока не определены.