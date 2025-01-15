Токаев в Абу-Даби обсудил с инвестором крупный проект на 1,4 млрд долларов для Казахстана

Глава государства подчеркнул, что партнерство между Казахстаном и Masdar вышло на качественно новый уровень. Он отметил, что стороны успешно подписали все необходимые соглашения для реализации крупного проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Объем инвестиций в данный проект составит 1,4 млрд долларов.