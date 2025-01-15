В Иркутской области с 1 января проиндексированы отдельные меры социальной поддержки

"Изменения в сторону увеличения выплат коснулись ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей. Размер этой выплаты составляет: для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к ним, — 22 171 рубль; проживающих в иных местностях Иркутской области — 17 048 рублей. До таких же размеров изменилась величина ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, и ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных организациях.