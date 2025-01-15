В Иркутской области с 1 января проиндексированы отдельные меры социальной поддержки

Изменения коснулись выплат, размер которых зависит от величины прожиточного уровня. Напомним, величина прожиточного минимума на 2025 год установлена Постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2024 года.
"Изменения в сторону увеличения выплат коснулись ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей. Размер этой выплаты составляет: для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к ним, — 22 171 рубль; проживающих в иных местностях Иркутской области — 17 048 рублей. До таких же размеров изменилась величина ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, и ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных организациях.
Увеличен размер выплат гражданам, заключившим социальный контракт по направлениям: поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации. Проиндексированы пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области. Изменился размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, находящимся на гемодиализе; в этом году он составляет 18 797 рублей. Кроме того, будет проиндексирована ежегодная денежная доплата на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников", — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Кроме того, в регионе изменилась величина прожиточного минимума пенсионера и составляет 16 165 рублей. От этого размера зависит величина региональной социальной доплаты к пенсии гражданам, проживающим на территории Иркутской области, не осуществляющим трудовую деятельность, пенсия которым установлена в соответствии с законодательством РФ, и её размер ниже прожиточного минимума.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения гражданина с учетом данной доплаты к пенсии достигла величины прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области. Выплаты, установленные законами региона, будут проиндексированы с 1 апреля 2025 года на индекс роста потребительских цен. Это ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам, ветеранам труда и ветеранам труда Иркутской области; «детям войны»; реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение приемным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет; областной материнский (семейный) капитал.
Общее количество получателей мер социальной поддержки в Иркутской области составляет почти 660 тысяч человек, уточняет пресс-служба Правительства региона.