Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Ростова объяснил ситуацию со строительством канатной дороги

В Ростове пока не нашли инвестора для создания канатной дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пока не определен инвестор строительства канатной дороги, он найдется, когда начнется освоение территории. Сейчас уже идет выкуп участков, сообщил журналистам глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, канатку должны создать после освоения Театрального спуска и продления набережной. Городские власти рассматривают объект как звено транспортной системы, которое будет играть важную роль в инфраструктуре донской столицы.

Напомним, в июле 2024 года сообщалось, что проект канатной дороги отправили на доработку. Еще раньше стало известно, что протяженность воздушного пути должна составить около 2 км. Одну из остановок предлагали возвести восточнее стадиона «Ростов Арена».

Добавим, также Алексей Логвиненко рассказал, когда завершат реконструкцию парка «Дружба» в Ростове-на-Дону.