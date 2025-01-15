Глава администрации Ростова объяснил ситуацию со строительством канатной дороги

В Ростове-на-Дону пока не определен инвестор строительства канатной дороги, он найдется, когда начнется освоение территории. Сейчас уже идет выкуп участков, сообщил журналистам глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, канатку должны создать после освоения Театрального спуска и продления набережной. Городские власти рассматривают объект как звено транспортной системы, которое будет играть важную роль в инфраструктуре донской столицы.
Напомним, в июле 2024 года сообщалось, что проект канатной дороги отправили на доработку. Еще раньше стало известно, что протяженность воздушного пути должна составить около 2 км. Одну из остановок предлагали возвести восточнее стадиона «Ростов Арена».
Добавим, также Алексей Логвиненко рассказал, когда завершат реконструкцию парка «Дружба» в Ростове-на-Дону.